Lebensmittel-Kennzeichung: Wer kennt sich da noch aus?

Dazu kommt: In Österreich wird nur positives Labelling betrieben, es werden also nur positive Eigenschaften beschrieben, etwa biologische Erzeugung. Selbst wenn beispielsweise das EU-Bio-Siegel Mindeststandards garantiert, tut sich bei der Kennzeichnung laut Experten zu wenig. Es gäbe zwar Kennzeichnungssysteme wie den Nutri-Score, die zu einer gesünderen Ernährung beitragen können. „Doch bei Themen wie dem Nutri-Score tut sich in Österreich gar nichts, denn es gibt massive Widerstände der Wirtschaft“, sagt Beck. Bei der Kennzeichnung dürfe ohnehin nicht alles den Konsumenten umgehängt werden. „Eine gesunde Auswahl sollte den Vorrang haben, Konsumenten sollten so einkaufen können, wie es die Ernährungsempfehlungen vorsehen, also überwiegend eine pflanzenbasierte Ernährung.“ Abgesehen davon sollten sich Konsumenten ohnehin nicht nur auf Kennzeichen verlassen. „Wenn es um Nachhaltigkeit geht, habe ich als Konsument den größten Effekt, wenn ich tierische Produkte reduziere, also beispielsweise nur zweimal wöchentlich Fleisch esse.“ Wichtig ist außerdem, möglichst wenig Verarbeitetes zu kaufen.