Made in e-stria

Roboter als Tankwart Wenn es nach Ehsan Zadmard geht, wird das erste rein österreichische Elektroauto sowieso nicht in Graz vom Band laufen, sondern in Ried im Innkreis. Der Gründer des Innviertler Start-ups Alveri präsentierte schon vor zwei Jahren den Alveri Falco – eine Art Austro-Volkswagen fürs 21. Jahrhundert, kostengünstig und langlebig. „Aber wir können nicht auf den E-Auto-Boom hoffen, wenn wir nicht vorher unsere Hausaufgaben machen“, so Zadmard. Wer im gigantischen Zukunftsmarkt E-Mobilität mitspielen möchte, müsse von Anfang an vernetzt denken. „Hier der Autohersteller, hier die Tankstelle – das wird’s in Zukunft nicht mehr spielen. China und die USA haben verstanden, dass wir E-Mobilität als dezentrales System denken müssen. Fahrzeuge, Infrastruktur und Energiemarkt sind dabei keine getrennten Player mehr, sondern Teil eines Netzwerks. Und es gibt keinen Grund, warum wir Europäer das nicht gleich gut oder sogar noch besser hinkriegen sollten.“ Aber wo soll der Strom für die E-Auto-Flut herkommen? „Das ist ein Angst-Argument der Verbrennerindustrie“, sagt Zadmard. „Erstens ist der mit Abstand größte Stromverbraucher im Land die Industrie und der Strombedarf von sechs Millionen E-Autos vergleichsweise gering. Zweitens muss der Strommarkt in Zukunft smarter gesteuert werden. Durch das Zusammenspiel von Photovoltaik, Windkraft und E-Mobilität kann jede:r zugleich Konsument:in und Produzent:in werden, und wir können Überschüsse viel besser ausgleichen.“

Ungünstige Sterne Über einen gefährlich niedrigen Ladestand seiner Umsätze klagt zum Beispiel Magna Steyr. Wegen schlechter Auftragslage mussten die Grazer seit Dezember 950 Stellen abbauen. Dabei ist der – laut Eigenaussage – „weltweit erste Fahrzeug-Auftragsfertiger, der eine breite Palette an Antriebstechnologien in einem Werk anfertigt“ eigentlich auch in Sachen E-Mobilität Technologietreiber. Man setzt Luxus-E-SUVs – wie dem Jaguar I-Pace, dem elektrischen Mercedes G (Markteinführung im Sommer) und dem Ineos Fusilier (geplant für 2027) – ein kraftvoll-grünes steirisches Herz ein. Doch zuletzt brach mit Fisker ein wichtiger Auftraggeber weg, und auch Mercedes will die Entwicklung der nächsten Plattform für elektrische Luxusautos stoppen – mit unklaren Folgen für Graz. Darum verhandelt Magna Steyr nun auch Partnerschaften mit chinesischen Autoherstellern.

Ansteckende Begeisterung

Das Vorzeigeprojekt dafür demonstriert Zadmard, der als Siebenjähriger mit seinen Eltern aus Afghanistan geflüchtet ist, in Ried: Binnen eineinhalb Jahren errichtete sein Start-up 30 Ladestationen, kurbelte den Markt für Mitbewerber an und machte die Innviertler 12.000-Einwohner-Gemeinde mit nun insgesamt 100 Lademöglichkeiten zur besterschlossenen Bezirkshauptstadt im Land. Entsprechend steil geht im Bezirk die Kurve neuer E-Zulassungen nach oben. „Wir müssen bei jeder Investition schon zwei, drei Schritte vorausdenken“, sagt Zadmard. Die nächste Innovation, einstweilen noch im Stadium des Prototyps, denkt deshalb bereits autonome Fahrzeuge mit: Der Alveri-Laderoboter Charbo lädt ganz ohne menschliches Zutun bis zu 20 Fahrzeuge auf.



Alveri ist aber nur ein besonders anschauliches Beispiel für den Systemwandel im Land. Schlaue Lade- und Infrastrukturlösungen sind nämlich auch noch anderen heimischen Ingenieur:innen eingefallen. So zählt etwa das oberösterreichische Unternehmen Keba mit seinen CO2-optimierten Ladestationen zu den Weltmarktführern bei Wallboxen. Ein eigenes Steuerungsmodul erkennt und managt die am Standort zur Verfügung stehende Leistung und verhindert Überlastungen – so können in einem einzigen Gebäude die Ladeströme für bis zu 200 Wallboxen geregelt werden. Das südoststeirische Unternehmen DiniTech machte seinen NRGKick zum Marktführer bei intelligenten mobilen Ladesystemen. Und auch das Traditionsunternehmen Schrack, 1918 Entwickler von Österreichs erster industriell gefertigter Radioröhre, ging mit der Zeit und denkt nicht in einzelnen Modulen, sondern in Systemen. Die Wiener liefern nicht nur Ladestationen und Wallboxen, sondern auch die benötigte Energie dazu. Mit im Angebot: Photovoltaik-Anlagen und passende Speichersysteme.



Noch ein wenig anspruchsvoller wird die Herausforderung, wenn statt mäßig durstiger E-Autos und -Motorräder ausgewachsene E-LKWs an die elektronische Tränke drängen. OMV, Daimler Truck Austria und Siemens entwickelten dafür die weltweit erste Siemens-Ladesäule, die eine konstante Ladeleistung von 400 kW stemmt. Damit können selbst Schwerlaster binnen eineinhalb Stunden für die Weiterfahrt bereitgemacht werden. Der Standort in Laakirchen, direkt an der Westautobahn, ist aber nur der Anfang: Bis 2026 will die OMV auf allen Hauptverkehrsachsen des Landes Ladeinfrastruktur für E-LKWs installieren.

Sicherheitsnetz

Vernetzt gedacht wird auch bei Kapsch. Mit seinem „Kooperativen Korridormanagement“ organisiert das 1892 gegründete Informationstechnik-Unternehmen aber nicht den Energiebedarf, sondern den Fluss des Verkehrs. Und setzt E-Mobilität damit in einen größeren Zusammenhang: Die elektronische Vernetzung von Fahrzeugen, Verkehrsteilnehmer:innen und Behörden soll Staus vermeiden und Unfälle verhindern. Die erforderlichen Echtzeit-Verkehrsdaten werden von On-Board-Fahrzeuggeräten, Infrastruktur-Sensoren, Maut- und Floating-Car-Daten sowie von KI-fähigen Kameras in einer Plattform-Suite gebündelt und an die Verkehrsteilnehmer:innen weitergegeben – z.B. in Form digitaler Wechselverkehrszeichen, als Warnung vor einem Stauende, einem Falschfahrer oder einem Hindernis auf der Fahrbahn, zur Gleichschaltung kooperativer Ampeln oder für geänderte Routenführungen im Navi. Aktuell wird die C-

Roads C-ITS-Initiative bereits an vernetzten Kreuzungen in Salzburg und Wien sowie flächendeckend in Zusammenarbeit mit der ASFINAG auf Autobahnen in ganz Österreich erprobt.