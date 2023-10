Mehrweg als Gamechanger?

Coca-Cola setzt in Österreich mit der interaktiven Veranstaltungsserie „Coca-Cola Real Talk“ auf transparenten Dialog und diskutierte am Donnerstagabend im Wiener Innovation Hub weXelerate mit Expert:innen vor rund 60 Gästen und via Livestream über die Vorteile und Herausforderungen von verbindlichen Mehrweglösungen.

„Wer Glas sagt, muss auch Mehrweg sagen“

Christian Pladerer, Geschäftsführer und Vorstand des Österreichischen Ökologie Instituts, sieht durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Österreich eine günstige Situation für die Getränkeindustrie, richtige und wichtige Mehrwegsysteme in den Markt zu bringen. „Sobald das System regional in einem vernünftigen Konnex aufgestellt ist, was in Österreich möglich ist, macht es aus Sicht des Klimaschutzes sehr viel Sinn“, so Pladerer. Wir Konsument:innen hätten nun die Chance, diese politische Entscheidung aktiv zu treffen. „Die Einwegglasflasche hat den Nachteil, dass sie energieintensiv produziert wird. Wer Glas sagt, muss daher Mehrweg sagen. Normflaschen, wie es sie in der Bierindustrie bereits seit vielen Jahren gibt, würden das Mehrwegsystem noch effizienter gestalten“, so Pladerer.

Ein weiterer spannender Punkt ist die Gastronomie: Hier hat Mehrweg bereits einen großen Stellenwert. „Der Vorteil liegt darin, auf eine eingespielte Logistik zurückgreifen zu können“, analysierte Martina Hohenlohe, Herausgeberin Gault & Millau und Mein Kochsalon. „Als Konsument:in wird es schwieriger und man überlegt sich jede Glasflasche dreimal, bevor man sie mühsam nach Hause transportiert.“ In der Gastronomie ist die Glasflasche – egal ob Einweg oder Mehrweg – hingegen unverzichtbar.