Mit diversifizierten Investments das Privatvermögen schützen

Merkmale einer guten Diversifizierungsstrategie

Um das private Vermögen zu streuen, ist der Aufbau eines Portfolios der erste Schritt. Mit dem Begriff Portfolio wird im Finanzwesen die Summe unterschiedlicher Finanzprodukte umschrieben. Nur eine große Menge an Geldanlagen zu haben, reicht allerdings nicht aus. Wichtig ist ebenfalls die Zusammensetzung des Portfolios. Es sollte für ein Plus an Risikominimierung und Renditesteigerung diversifiziert sein. Willkür darf dabei nicht herrschen. Smart ist es, beispielsweise auf eine unterschiedliche Wertentwicklung der Anlageklassen zu achten. So würde ein Privatanleger auf der einen Seite Investitionen in Aktien tätigen und auf der andere Seite Immobilien als Kapitalanlage kaufen.

Auf diese Weise ist der Anleger in sehr unterschiedlichen Märkten vertreten, was für einen Risikoausgleich sorgt. Kurzum: Umso stärker die Anlagen sich voneinander unterscheiden, desto besser ist das Vermögen gestreut. Es lassen sich unterschiedliche Finanzprodukte aus der gleichen Anlageklasse kombinieren. Dies ist kein Problem. Von Bedeutung bei einer guten Diversifizierungsstrategie ist nur, dass die Anlagen bei gleichen Marktbedingungen weitgehend unterschiedliche Reaktionen bezüglich der Risiko- und Renditeentwicklung zeigen.