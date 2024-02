Mitarbeiter- und Berufsvielfalt beim Gaming-Technologieriesen aus Österreich

Vielfalt und Innovationskraft gehen bei NOVOMATIC mit 32 Entwicklungszentren in 15 Ländern sowie österreichweit rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 70 unterschiedlichen Nationen Hand in Hand. Mit Standorten in 50 Ländern ist der innovative Gaming-Technologiekonzern in sämtlichen Segmenten der Industrie tätig und exportiert dieses 360°-Portfolio in mehr als 100 Länder weltweit.

Als einer der größten Arbeitgeber Niederösterreichs mit 1.200 Mitarbeitenden am Headquarter-Standort in den vielfältigsten Tätigkeitsbereichen – von der Softwareentwicklung über Logistik bis hin zu Produktion sowie Forschung und Entwicklung – bietet Europas führender Gaming-Technologiekonzern auch jungen Talenten zahlreiche zukunftssichere und spannende Lehrstellen, etwa in den Bereichen Mechatronik, Druck- und Werbetechnik sowie Tischlerei. Mit einer konzernweiten Frauenquote von 54 %, wovon 39 % der Mitarbeiterinnen in Führungspositionen tätig sind, liegt NOVOMATIC im Branchendurchschnitt im oberen Bereich.

Chancengleichheit sowie ein breit gefächertes Aus- und Weiterbildungsangebot, innerbetriebliche Gesundheitsförderung und gelebte Work-Life-Balance sind nur einige Rahmenbedingungen für ein gesundes, sicheres und motivierendes Arbeitsumfeld. NOVOMATIC unterstützt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber hinaus auch mit zahlreichen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie wie etwa der Möglichkeit von geförderter Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen unter Anwendung von Karenzmodellen.

Das besondere Engagement des Unternehmens gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern belegen zahlreiche Arbeitgeberauszeichnungen wie jene als „Leading Employer Österreich“, die Wahl unter die „Besten Arbeitgeber Niederösterreichs“ oder das Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung.