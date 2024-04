Muttertag in Österreich: Ein Tag der Anerkennung und des Dankes

In Österreich begehen wir den Muttertag traditionell am zweiten Sonntag im Mai. Dieses Datum fällt jedes Jahr anders aus, bleibt aber immer in jener frühlingshaften Zeit, wenn die Natur zu neuem Leben erwacht - symbolisch für die erneuernde und nährende Rolle der Mütter in unserem Leben. Der Frühling bietet zudem die perfekte Kulisse für die Feierlichkeiten, da die blühende Natur eine fröhliche und hoffnungsvolle Atmosphäre schafft. Diese Zeit des Jahres ermöglicht es vielen Familien, Aktivitäten im Freien zu planen, was den Muttertag noch besonderer macht. Auch die längeren und wärmeren Tage tragen dazu bei, dass sich dieser Tag ideal für Familienausflüge und andere gemeinsame Unternehmungen eignet.