Nachhaltig – aber wie?

Wozu selber kochen oder sich mit Fast Food begnügen? Der Trend, sich das Mittag- und Abendessen aus dem Restaurant liefern zu lassen oder es von dort abzuholen, wurde durch Lockdowns verstärkt, wird aber zweifellos weiter bestehen. Das schlechte Gewissen wird dabei oft in die Wohnung oder ins Büro mitgeliefert, denn nach dem Essen türmen sich die Take-away-Verpackungen. Das Wiener Start-up Herobox hat dafür eine Lösung: Ein System aus Mehrwegverpackungen und einer App soll die Wegwerfschachteln ersetzen. Das seit Februar laufende Konzept sieht vor, dass Kunden über eine Handy-App ein Partnerrestaurant auswählen, das bestellte Essen in den bereitgestellten Behältnissen mitnehmen und diese nach spätestens zwei Wochen wieder zurückbringen. Das kann in jedem der rund 60 Partnerlokale sein, die derzeit das Service anbieten ­– aktuell finden sich diese vor allem in Wien.