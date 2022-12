Nachhaltig investieren heißt, in die eigene Gesundheit zu investieren

Durchgeplante Tage, Deadlines, private Verpflichtungen und ständige Erreichbarkeit führen zu einem konstant hohen Stresslevel. Unter diesem Dauerstress sinkt zudem die Leistungsfähigkeit des Gehirns und damit die Kreativität und Konzentration. Eine ausgewogene Ernährung, reich an Mikronährstoffen, stellt die Basis dar. Wenn diese einmal zu kurz kommt, können Supplemente unterstützend zur Seite stehen.

Stress ade

Laufen Körper und Geist auf Hochtouren, ist es durch bestimmte Vitamine und Spurenelemente möglich, die mentale Performance zu unterstützen. Vitamin B1, B6 sowie Biotin leisten einen wertvollen Beitrag zur normalen psychischen Funktion und kurbeln gleichzeitig den Energiestoffwechsel an. Vitamin B2 hilft dabei, Müdigkeit zu verringern. Die Spurenelemente Selen und Zink sowie Vitamin C schützen die Zellen zudem vor oxidativem Stress. Die innovative Formel Anti-Stress von Pure Encapsulations® vereint all diese Mikronährstoffe in einem Produkt und hilft, noch entspannter mit Herausforderungen umzugehen.