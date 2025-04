Nachhaltige Geschenke: Warum sie die Welt ein klein bisschen besser machen

Warum sind nachhaltige Geschenke besser?

Nachhaltige Geschenke schonen nicht nur die Umwelt - der Beschenkte kann auch etwas mit den Gaben anfangen. Eine absolute Win-win-Situation. Es geht in erster Linie darum, Ressourcen zu schonen und Abfall zu vermeiden. Das ist bei Geschenken, die kaum Mehrwert bieten, nicht immer der Fall. Viele Geschenke, die achtlos verschenkt wurden, landen einfach in Schubladen oder Schränken und später in den Müll. Wer sich jedoch ein wenig mit den Geschenken und dem Anlass befasst, kann Präsente überreichen, die wirklich von Interesse sind und ideal für Mensch sowie Natur sind.