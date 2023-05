Netto null bei der LGT: Wie eine Privatbank beim Klimaschutz vorangeht

Nachhaltiges Handeln gehört zum Wertekanon der LGT Eigentümerin, der Fürstenfamilie von Liechtenstein, wie auch zum Handeln der LGT selbst. Zentral dafür: 2021 hat sich das Unternehmen im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie 2030 zu Netto-Null-Emissionen verpflichtet. „Dies ist nicht nur in Zusammenhang mit der Klimakrise zu sehen, sondern auch mit Blick auf unser Bestreben, als Finanzdienstleister sowie als verantwortungsvoller Arbeitgeber und als Unternehmen den Worten Taten folgen zu lassen,“ erläutert Meinhard Platzer (im Bild), CEO der LGT Bank Österreich, die Motive. Seither geht die LGT Schritt für Schritt voran – und auch die Kundinnen und Kunden profitieren.

Durch Gebäudeoptimierungen, den Einsatz energieeffizienter Technologien und die Förderung umweltbewussten Verhaltens bei den Mitarbeitenden minimiert die LGT Treibhausgasemissionen. Auch die Umstellung auf erneuerbare Energien trägt dazu bei. Nicht vermeidbare Emissionen wird die LGT durch CO 2 -Abscheidung neutralisieren.

Bei der Dekarbonisierung der Investments geht die LGT bei den eigenen Anlagen voran. Aber auch Kundinnen und Kunden sollen folgen können, mit attraktiven Anlagelösungen, die „gute Anlagerenditen, angemessene Risikoprofile und die Förderung ökologischer und sozialer Faktoren miteinander verbinden,“ so Olivier de Perregaux. Der CEO LGT Private Banking sieht das Unternehmen auf gutem Wege. So werden die CO 2 -Emissionen des nach der Fürstlichen Strategie verwalteten Vermögens bereits im Sinne des Netto-Null-Ziels fortlaufend reduziert. Und damit sich der positive Trend fortsetzt, beschäftigt LGT Private Banking mittlerweile mehr als 40 Nachhaltigkeitsexpertinnen und -experten.