Neue Erkenntnisse zur Förderung des Klimaschutzes

Kim Doell: Tatsächlich leite ich diese gewaltige Anstrengung gemeinsam mit den Professoren Madalina Vlasceanu und Jay Van Bavel an der New York University. Die Studie heißt „International Collaboration to Understand Climate Action“. Wir haben elf Kommunikationsstrategien entwickelt und getestet, die darauf abzielen, verschiedene Facetten des Klimaschutzes zu fördern, darunter den Glauben an den Klimawandel, die Unterstützung politischer Maßnahmen und verschiedene Arten nachhaltigen Verhaltens. Bisher haben über 250 Mitarbeiter zu diesem Projekt beigetragen, wodurch wir diese Kommunikation an fast 60.000 Teilnehmern aus 63 Ländern auf der ganzen Welt testen konnten.

Warum ist dieses Projekt so wichtig?

Derzeit handelt es sich um eine der größten jemals durchgeführten experimentellen Studien im Bereich der Psychologie des Klimawandels, gemessen an der Anzahl der Mitarbeiter, der Teilnehmer und der einbezogenen Länder. Wenn wir verstehen, welche Kommunikation in bestimmten Ländern und Bevölkerungsgruppen gut funktioniert, können wir nachhaltiges Verhalten fördern. Darüber hinaus können wir dabei helfen, die effektivsten Strategien zu verfeinern und im Idealfall noch bessere Kommunikation für die Zukunft zu schaffen.

Wie kam es zu dem Projekt?

Als wir mit der Umsetzung des Projekts begannen, hatten wir keine Vorstellung davon, wie groß es werden würde. Unsere ursprüngliche Idee bestand darin, ein oder zwei Interventionen in einigen wenigen Ländern zu testen. Im November 2021 verschickte Jay Van Bavel einen Tweet mit der Frage, ob Forscher zu diesem Projekt beitragen möchten, und fast über Nacht hatten sich über 2000 Mitarbeiter angemeldet. Nachdem wir weitere Mitarbeiter aus unseren persönlichen Netzwerken und über Mailinglisten rekrutiert hatten, hatten wir am Ende über 250 Mitarbeiter, die bei diesem Projekt helfen wollten. Dank dieser überwältigenden Unterstützung konnten wir unseren ursprünglichen Plan auf alle elf Interventionen erweitern.

Was sind die bisherigen Ergebnisse?

Es gibt so viele Ergebnisse, dass es schwierig ist, sie zusammenzufassen. Eine wichtige Botschaft ist, dass der Glaube an den Klimawandel international im Durchschnitt bei fast 86 % liegt und die Unterstützung für die Klimaschutzpolitik mit 72,2 % ebenfalls sehr hoch ist. Das ist viel höher, als wir erwartet hatten. Wir sahen auch wichtige Unterschiede darin, welche Interventionen von Land zu Land am erfolgreichsten waren. Um dies zu veranschaulichen, haben wir eine Anwendung erstellt, bei der sich jeder anmelden und selbst sehen kann, welche Interventionen in seinem Land am effektivsten sind! In Österreich heißt etwa eine der am besten wirkenden Interventionen „Dynamic Social Norms“: Dabei werden Teilnehmer darüber informiert, wie sich die Normen in ihrer Region verändern – beispielsweise: „Immer mehr Menschen in Österreich machen sich Sorgen über den Klimawandel und unternehmen Maßnahmen, um ihn abzumildern.“

Was können die Ergebnisse für die Klimakrise bringen?

Erstens können wir durch die Verbesserung unseres theoretischen Verständnisses dessen, was die Kommunikation zum Klimawandel beeinflusst, gezieltere Kommunikationsstrategien entwickeln, um Menschen zum Handeln zu bewegen. Zweitens werden die aus dieser Zusammenarbeit resultierenden Daten einen enormen Einfluss auf den Bereich der Umwelt- und Klimawandelpsychologie haben. Derzeit sind über 30 weitere Analysen und Arbeiten geplant, die aus dieser Zusammenarbeit hervorgehen werden und jeweils einzigartige Fragen zur Psychologie des Klimawandels stellen und beantworten. Wir hoffen, mit Klimakommunikatoren wie Journalisten, politischen Entscheidungsträgern und Regierungsbeamten zusammenzuarbeiten, um ihnen bei der Auswahl der Kommunikationsstrategien zu helfen, die für ihre Bevölkerung am besten geeignet sind.