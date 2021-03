Neue NoVA kommt zur Unzeit

Warum sind E-Transporter aktuell noch nicht praxistauglich?

Der Markt ist noch vergleichsweise jung und die wenigen am Markt verfügbaren E-Transporter können betreffend Einsatzmöglichkeiten und Wirtschaftlichkeit mit konventionell betriebenen Modellen noch nicht mithalten. Ich bin überzeugt, dass viele Unternehmen, die jetzt einen Kauf vorziehen, eigentlich noch gerne ein, zwei Jahre auf bessere Modelle gewartet hätten. So aber fühlen sie sich von der neuen NoVA unter Druck gesetzt und kaufen wieder ein konventionell angetriebenes Fahrzeug, das dann im Durchschnitt vier Jahre lang eingesetzt wird. Der Umstieg auf E-Mobilität wird dadurch weiter verschoben und das eigentliche Ziel – mehr umweltfreundlichere E-Transporter auf den Straßen – wird so kurzfristig nicht erreicht.