„Nicht jeder Mensch hat die gleichen Veranlagungen“

Was haben Spitzensport und Präzisionsmedizin miteinander zu tun? Auf den ersten Blick nicht viel. Und doch gibt es einen gemeinsamen Nenner – man muss ihn nur entdecken wollen. Genau das ist der Ansatz, der Markus Hengstschläger als Moderator des Wissenschaftstalks „Spontan gefragt“ antreibt. Gemeinsam mit seinen Gästen wirft er gerne einen zweiten Blick auf aktuelle Themen. Und siehe da – zwischen Spitzensport und Präzisionsmedizin gibt es eine große Gemeinsamkeit. „Im Sport ist es mittlerweile Alltag, das Training und die Ernährung so zu präzisieren, dass Sportlerinnen und Sportler Spitzenleistung bringen können“, sagt Markus Hengstschläger in seiner Einleitung. „In der Medizin hat Individualisierung auch Fuß gefasst: Genetische Analysen und andere Untersuchungen an den Patientinnen und Patienten machen es möglich, eine maßgeschneiderte Therapie zu entwickeln.“

Die Sendung „Spontan gefragt“ wird vom Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) unterstützt. „Wir wollen Fragen zur Wissenschaft beantworten – ganz nach dem Motto ,Was Sie immer schon gerne gewusst hätten‘“, fasst Markus Hengstschläger zusammen. Zum Thema der zweiten Sendung, Präzisionsmedizin und maßgeschneiderte Medikamente, hat er die Tennis-Legende Jürgen Melzer und Michael Freissmuth, einen der renommiertesten Pharmakologen des Landes, eingeladen. Und die beiden entdecken schnell die Parallele zwischen Spitzensport und Präzisionsmedizin. „Im Tennis hat sich das in den letzten Jahren entwickelt“, so Melzer. „Unsere Jugendlichen durchlaufen ein ganzes Programm mit diversen Körpermessungen. Daraus wird ein individuelles Training zusammengestellt: Das ist wichtig, weil nicht jeder gleich ist und andere Veranlagungen hat.“ Michael Freissmuth schlägt in dieselbe Kerbe, nur aus medizinischer Sicht. „Bei Menschen haben wir eine hohe Variabilität. Verschiedene Genome und andere Effekte führen dazu, dass Arzneimittel bei einer Person wirken, bei anderen aber weniger“, betont der Pharmakologe. „Ziel der Präzisionsmedizin ist, diese Variabilität zu verstehen und dann Arzneimittel zu entwerfen, die in dieser Situation mit hoher Wahrscheinlichkeit wirken.“ Als Jürgen Melzer erzählt, dass in der Tennisakademie unter anderem ein Glukosemessgerät, wie es Diabetiker verwenden, eingesetzt wird, gibt Michael Freissmuth gleich einen wichtigen Tipp für alle Sportler: Al dente gekochte Nudeln stellen die Energiezufuhr während körperlicher Anstrengung am besten sicher, weiß der Pharmakologe. Und schon entspinnt sich zwischen den beiden Profis auf ihrem Gebiet eine lebhafte Diskussion über Glukose-Gels, das Darmmikrobiom und darüber, wie wichtig es ist, Kinder verschiedene Sportarten ausprobieren zu lassen.

„Spontan gefragt“, Donnerstag, 27. April, um 20.15 Uhr auf KURIER TV