Novomatic: Globale Chancen, regionale Wurzeln

Bei Novomatic trifft Innovation auf Vielfalt. Als einer der führenden Gaming-Technologiekonzerne der Welt schafft das Unternehmen nicht nur Entertainment für über 120 Länder, sondern auch Arbeits- und Ausbildungsplätze in Österreich. Seit 1980 vereint Novomatic technologische Pionierarbeit mit einer konsequenten Förderung seiner Mitarbeitenden. Heute beschäftigt der Konzern über 25.000 Menschen weltweit. Allein in Österreich sind mehr als 3000 Mitarbeitende aus 70 Nationen in einem Umfeld, das von Vielfalt geprägt ist. Mit vielseitigen Programmen wie dem ESG-Trainee-Programm oder dem Casino-Management-Programm unterstützt Novomatic die berufliche Weiterentwicklung. Jugendliche profitieren von Lehrstellen in Zukunftsberufen wie Mechatronik oder Werbetechnik. Die Talentförderung ist ein wichtiger Teil der Unternehmensstrategie und bietet maßgeschneiderte Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte und Fachkräfte, um neue Fähigkeiten zu entwickeln und wettbewerbsfähig zu bleiben.



Lokal verwurzelt, global vernetzt

Trotz seiner globalen Präsenz ist Novomatic fest in der Region verwurzelt. Am Standort Gumpoldskirchen erwartet die Mitarbeitenden nicht nur ein modernes Arbeitsumfeld, sondern auch umfassende Unterstützung durch flexible Arbeitszeitmodelle, Kinderbetreuung und Programme zur Gesundheitsförderung. Zahlreiche Auszeichnungen als Arbeitgeber, darunter das „Best Recruiters“-Siegel in Gold, unterstreichen diesen Ansatz. Novomatic beweist, dass ein international tätiger Konzern lokale Verantwortung und globale Vielfalt vereinen kann, um ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das persönliche Entwicklung ebenso fördert wie grenzüberschreitende Zusammenarbeit.