Österreichische Preisträger über die Exner-Medaille

Gregor Weihs (Exner-Medaille 2018, Professor für Photonik, Institut für Experimentalphysik der Universität Innsbruck): „Ich habe mich über die Anerkennung meiner Arbeit in der Quanteninformation durch die Wilhelm-Exner-Medaille sehr gefreut. Unser Gebiet ist ein schönes Beispiel dafür, wie rein neugiergetriebene Grundlagenforschung gänzlich unerwartete Anwendungsperspektiven eröffnen kann. Umgekehrt treibt die Aussicht auf Anwendungen wiederum die Grundlagenforschung an, noch tiefer in die Phänomene hineinzublicken.“