Photovoltaik: Sonnige Aussichten

Das zeigt, welches Potenzial in diesem Bereich steckt, selbst wenn auf Fahrzeugen montierte Module nur einen geringen Anteil an der Energieerzeugung aus Photovoltaik ausmachen wird. Eine aktuelle Studie von Wissenschaftern irischer, englischer und amerikanischer Institute zeigt, dass der weltweite Bedarf an Elektrizität durch Solarmodule auf der Hälfte aller weltweit vorhandenen Dächer gedeckt werden könnte. Dabei wurden auch Schwankungen bei der Energieerzeugung an unterschiedlichen Standorten – etwa in Nordeuropa – berücksichtigt. Photovoltaik-Anlagen könnten in Städten zu einer deutlichen Reduzierung der Luftverschmutzung durch verminderte Nutzung fossiler Energieträger führen; in ländlichen Regionen könnten sie die Abhängigkeit von zentralen Energienetzen reduzieren. Hürden sind allerdings die derzeit hohen Kosten für die Speicherung von Energie aus Photovoltaik, außerdem liefern solche Anlagen für energieintensive Anwendungen in der Industrie noch nicht genug Energie. Die sinkenden Preise für Solarmodule könnte dennoch bedeuten, dass diese Form der Energieerzeugung eine Schlüsselfunktion im Kampf gegen den Klimawandel hat.