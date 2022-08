Readly Testbericht: Erfahrungen und Eindrücke der Leseflatrate für Tausende Magazine und Zeitungen

Schöner wäre allerdings, wenn man gleich seine favorisierten Titel sehen würde. Ein Blick in die Einstellungen, und siehe da: mit einem Fingertipp kann man genau das einstellen. Das ist zumindest sehr schön gelöst. Da man neben konkreten Medien eingangs auch Rubriken auswählt, ist die individuelle Startseite fortan ein nettes, buntes Sammelsurium der eigenen Interessen. Wenn man also gerade mal keine Lust auf dieselben Titel hat, scrollt man einfach weiter und blickt in andere Medien hinein, die benachbart angezeigt werden. Gottseidank bleibt die Ordnung erhalten. Magazine und Zeitungen können schnell zum Favoritenkreis hinzugefügt werden, ebenso rasch stöbert man durch Miniaturen der Seiten, klickt jene an, die man lesen oder genauer ansehen mag und wird sogar noch gefragt, ob man lieber Einzel- oder Doppelseiten angezeigt bekommen möchte. So umgeht man auch die lästige Werbung schneller als bei den haptischen Versionen.

Ein kleiner Verbesserungsvorschlag: Könnte man in den Inhaltsangaben der Zeitschriften einen interessanten Artikel anklicken und würde direkt dorthin gelangen, wäre der Komfort perfekt. Das kann ja noch kommen. Readly veröffentlich sehr regelmäßig Updates für Nutzer, das ist ein Pluspunkt. Schön wäre überdies eine Funktion, in der man eine Art Wunschliste anlegen oder Vorschläge an Readly senden kann, so dass der Anbieter schon bald sehen kann, welche Titel am meisten vermisst werden. Aber über die prinzipielle Ausstattung und Quantität bei Readly kann man nicht meckern. Für den Abopreis von knapp 12 Euro pro Monat ist man schon günstiger dabei als die meisten Einzelabos der Zeitungen. Nur mit dem Unterschied, dass man mit Readly gleich 6.000 Titel bekommt und nicht nur einen. Vielleser ersparen sich also gerne mehrere Hundert oder Tausend Euro im Jahr.