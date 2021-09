Reisanbau in Österreich: Es funktioniert doch

Reis anbauen in Österreich? Das klappt nie! Was als Diskussion zwischen Freunden begann, ist heute für Gregor Neumeyer sein zweites berufliches Standbein. Der Informatiker hat vor einigen Jahren den landwirtschaftlichen Betrieb seines Vaters übernommen und baut heute auf fünf Hektar in Gerasdorf in der Nähe von Wien selbst Reis an. Sein Ziel: Den Reisanbau in Österreich salonfähig machen und Konsumenten eine regionale Alternative zu Importprodukten anbieten – und es funktioniert doch.