Rückgrat des Waldes

Sie forschen an Pilzen. Handelt es sich dabei um Arten, die wir als solche verstehen?

Ja! Viele der Pilze, die wir in meiner Gruppe erforschen, produzieren Fruchtkörper – Pilze genannt –, die Sie erkennen würden. Dazu gehören Arten wie Trüffel und Steinpilze. Aber Pilze als Gruppe repräsentieren ein ganzes Reich des Lebens. Sie umfassen auch Gruppen wie Tiere und Pflanzen. Die meisten Pilze produzieren keine Fruchtkörper, sodass der Großteil des Pilzlebens mikroskopisch klein ist und der menschlichen Beobachtung verborgen bleibt.

Wie viele Pilzarten wurden bereits identifiziert?

Die meisten Pilze können weder gesehen noch kultiviert werden, daher verlassen wir uns auf DNA-basierte Techniken, um zu schätzen, wie viele Pilzarten es gibt. Wir gehen davon aus, dass es etwa 6,2 Millionen Pilzarten gibt, was sie zur drittartenreichsten Gruppe nach Viren und Bakterien macht. Einige glauben sogar, dass diese Zahl doppelt so hoch oder sogar noch höher sein könnte. Unabhängig davon haben wir nur etwa 150.000 Arten formal

charakterisiert.

Warum sind Pilze für den Wald von Interesse?

Pilze sind genauso wichtig wie Bäume selbst. Sie sind die Hauptzersetzer. Ohne sie wären Wälder mit Laubstreu bedeckt und ihrer Nährstoffe beraubt. Wenn sich Pilze zersetzen, wachsen und sterben, werden ihre Metabolite, Exsudate und toten Gewebe zu sogenanntem Bodenkohlenstoff. Dieser unterirdische Kohlenstoffvorrat ist größer als die Biomasse aller Bäume in den meisten Wäldern der nördlichen Hemisphäre und spielt daher eine große Rolle bei der Beeinflussung des Klimawandels. Viele Pilze sind auch Symbionten von Waldbäumen. Sie leben in und um Wurzeln, wo sie Bäumen helfen, wichtige Nährstoffe zu gewinnen, auf die ihre Wurzeln allein nicht zugreifen können. Jede Baumart in Europa und 90 % der Pflanzen weltweit bilden solche Mykorrhiza-Symbiosen.



Pilze spielen auch eine wichtige Rolle bei der Rekrutierung von Bäumen. Mykorrhiza-Pilze fördern etwa die Etablierung und das Wachstum von Baumsämlingen. Werden sie aufgrund globaler Veränderungen aus einem Wald vertrieben, gehören Baumsämlinge zu den ersten Pflanzen, die verschwinden. Weiters gibt es Hinweise, dass Pilze die Wurzelsysteme von zwei oder mehr Pflanzen über gemeinsame Mykorrhiza-Netzwerke miteinander verbinden können. Diese Netzwerke sollen Energie, Nährstoffe und sogar giftige Chemikalien transportieren können. Diese Forschung ist umstritten, denn obwohl es Beweise für diese Netzwerke gibt, stammen die klarsten Beispiele aus Labor- und Feldstudien. Die Funktionsweise dieser Netzwerke hat jedoch sehr wichtige Auswirkungen auf die Waldregeneration und das Wachstum. Daher ist es eines der großen Themen meiner Gruppe, ihre Funktionsweise in Wäldern besser in den Griff zu bekommen.