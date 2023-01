Rundgang 2023 – Offene Ateliers, Ausstellungen, Studieninfos und vieles mehr für Kunst-Fans

Besondere Highlights sind in diesem Jahr wieder die Präsentationen der verschiedenen Fachbereiche in den historischen Bildhauereiateliers in der Kurzbauergasse im 2. Bezirk, die der Öffentlichkeit sonst kaum zugänglich sind sowie das Führungsprogramm in den Restaurierungswerkstätten und den naturwissenschaftlichen Labors der Akademie in der Augasse. Sehens- und erlebenswert ist auch das vielfältige Ausstellungsprogramm am Schillerplatz. Das von Studierende verwaltete Exhibit Studio lädt zum Beispiel zur Beschäftigung mit verschiedenen Arten der Obsession ein und die Exhibit Galerie spürt dem Phänomen Wasser nach, während gegenüber in den historischen Kunstsammlungen der Akademie die Ausstellung „Das entwendete Meisterwerk“ am Eröffnungsabend am 19.1. bei freiem Eintritt zu besuchen ist. Im Gebäude in der Karl-Schweighofer-Gasse und am Schillerplatz finden Performances, Ausstellungen aber auch Diskursveranstaltungen statt, ganz besonders ist an den Rundgangstagen aber die Möglichkeit die Ateliers der Studierenden und ihre Werkstätten zu besuchen und direkt mit den jungen Kunstschaffenden in Kontakt zu treten. Studieninteressierte erhalten darüber hinaus an mehreren Standorten Informationen sowie Online-Tipps zur Bewerbungsmappe.