Sauber investiert

Ein Problem ist indes der Mangel an Daten, die für Investitionen zur Verfügung stehen. Die Finanzindustrie tut sich schwer, Unternehmen bezüglich ihrer nachhaltigen Ausrichtung einzuschätzen. Doch die rechtlichen Vorgaben, was als nachhaltig bezeichnet werden kann, werden in den nächsten Jahren nicht nur in der EU strenger. Wenn die politischen Rahmenbedingungen geändert werden, ändere sich auch das konkrete Investitionsverhalten von Unternehmen, sagt Johannes Jäger. „Und wenn es schwierig wird, Erdölprodukte zu verwenden, wird die Rentabilität in diesem Sektor sinken und es wird weniger Investments in diesem Sektor geben.“ Der Finanzmarkt werde es schaffen, sich den geänderten Rahmenbedingungen anzupassen. WWF-Chefin Johanides beklagt den hohen Grad an Intransparenz am internationalen Finanzmarkt: Die Finanzakteure wüssten oft selbst nicht, wohin das Geld fließt – das spiegle sich auch in der Beratung wider. „Nachhaltigkeit muss von der Nische ins Kerngeschäft.“