SAVE_ Künstliche Intelligenz in der Forschung

Wie beeinflusst AI die Innovationsgeschwindigkeit und was sind diesbezüglich die Herausforderungen für ein Forschungsunternehmen wie die JOANNEUM RESEARCH?

Andreas Windisch: Als eines der führenden Hochtechnologieunternehmen in Österreich setzen wir uns mit den neuesten technologischen Entwicklungen nicht nur auf der Seite der Forschung an sich, sondern auch direkt in den Anwendungen von modernsten Werkzeugen, die auch auf generativen AI-Methoden basieren, auseinander. Dabei gehören das rasche Voranschreiten der Technologie, die Komplexität und die damit einhergehenden Rechenressourcen, aber auch Datenschutz sowie regulatorische und ethische Aspekte zu den Herausforderungen. Dank unserer breiten Kompetenz in diesen Bereichen sind wir gut gewappnet.

Durch AI-Projekte mit Kunden und Industriepartnern, Forschungsprojekte, die Teilnahme an Standardisierungsgremien im Bereich AI, Schulungen, Trainings und Vorträge sowie durch die Lehre an Universitäten und Fachhochschulen verstehen wir uns als einer der zentralen Knotenpunkte der österreichischen AI-Community. Dieses gesamtgesellschaftliche Thema liegt mir sehr am Herzen und ich lade alle ein, die sich dafür interessieren, mit uns in den Diskurs zu treten.