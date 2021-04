Basis für das Wachstum sind für Wutscher die Konzentration auf hohe Servicequalität und gute Mitarbeiter. „Unsere Mitarbeiter liegen uns sehr am Herzen: Wir wollen ihnen einen Raum schaffen, in dem sie sich verwirklichen können.“ Zufriedene Mitarbeiter seien wichtiger als kurzfristig den Gewinn zu maximieren. Eine langfristige Ausrichtung sei überhaupt eine Devise des Unternehmens – und typisch für einen Familienbetrieb. „Wir denken nicht in Quartalsergebnissen, sondern in Generationen, oder wie wir es gerne ausdrücken: Wir möchten das Unternehmen enkelsicher aufstellen.”