SENNA – mit Qualität & Nachhaltigkeit am Puls der Zeit

Der einzig verbliebene Margarine-Produzent Österreichs setzt auf Qualität & Herkunft! SENNA verwandelt hochwertige Rohstoffe mit viel Erfahrung und Sorgfalt in wertvolle Qualitätsprodukte, die am Puls der Zeit in Gastronomie und der weiterverarbeitenden Industrie sind. ZERO Palm, ZERO Tropical, Vegan oder Bio: sind keine Schlagwörter, sondern Teil des Qualitätsversprechens!

Ein Mehrwert für Kunden und Umwelt



SENNA nimmt seine Verantwortung für die Umwelt sehr ernst und unterstützt heimische Großverbraucher, um der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen, veganen oder palmölfreien Produkten gerecht zu werden. Durch strenge Qualitätskontrollen & Zertifizierungen (Bio, Vegan, IFS) gewährleistet SENNA Sicherheit & Transparenz für Kunden & Partner.



Die Entwicklung der palmölfreien Produktlinie „ZERO Palm“ bei Margarinen und Frittierölen setzte ein starkes Zeichen für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen. Von Kunden sehr geschätzt, arbeitet SENNA stetig am Ausbau der ZERO Palm-Produktrange. Einen weiteren Schritt in eine nachhaltige Zukunft geht SENNA mit den „ZERO Tropical“ Produkten: ohne tropische Fette & Öle wie Kokosnussöl, Sheabutter, dafür mit regional erhältlichen Ölen wie Sonnenblume und Raps! Geschmack & Anwendungssicherheit der Produkte ist garantiert.