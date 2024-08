Sicher das Licht der Welt erblicken

Warum kommt es bei Nutztieren zu Geburtskomplikationen?

Michael Iwersen: Diese Frage ist nicht in einem Satz zu beantworten, da viele Faktoren dazu beitragen können. Manche liegen in der Natur des Geburtsvorgangs, manche sind aber auch hausgemacht. Wenn Landwirt*innen etwa übervorsichtig sind und zu oft kontrollieren, in den Stall gehen und sogar in die Geburt eingreifen, kann das beim Muttertier Stress auslösen. Und das wiederum kann zu Problemen bei der Geburt führen. Das soll aber nicht bedeuten, dass Kontrollen vor der Geburt unterlassen werden sollten.