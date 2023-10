Sicherer Hausbau in unsicheren Zeiten

Manche Träume ändern sich nie: Für die Mehrheit der Österreicher:innen ist ein eigenes Haus mit Garten nach wie vor das große Lebensziel. Aktuelle Trendstudien zeigen, dass dieser Wunsch besonders bei unter 30-Jährigen und in ländlichen Gebieten stark ausgeprägt ist. Unabhängig sein, keine Miete mehr bezahlen, in den eigenen vier Wänden zukunftssicher wohnen, genügend Platz für Kinder haben, einen bleibenden Wert schaffen, das sind die wichtigsten Motive.

Hohes Maß an Sicherheit

Die hohe Inflation und strengere Kreditvergabe-Richtlinien der Banken machen den Hausbau derzeit nicht gerade einfach, aber mit professioneller Unterstützung lässt sich dieses Lebensprojekt trotzdem mit einem hohen Maß an Sicherheit umsetzen.

Town & Country errichtet energiesparende Massivhäuser in Ziegelbauweise. Die Kund:innen können aus mehr als 40 Varianten auswählen, die im Planungsprozess an ihre individuellen Vorlieben angepasst werden. Town & Country-Berater unterstützen mithilfe von Kooperationen auch in Finanzierungsfragen und bei der Suche nach einem geeigneten Baugrund.