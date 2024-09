Sie haben einen teuren Kredit aufgenommen oder zu hohe Miete bezahlt? Jetzt prüfen und zu viel bezahlte Gebühren zurückfordern!

Erinnern Sie sich bei Vertragsabschluss an diverse Entgelte, welche Sie nicht zuordnen konnten, oder befürchten Sie, dass Gebühren doppelt verrechnet wurde?

Schnell den Selbst-Test durchführen oder unser Team direkt kontaktieren, um eine unverbindliche, kostenlose und diskrete Vertragsprüfung durchzuführen! Wo finden Sie die Entgelte? In Ihrem Kreditvertrag bzw ebenso in Ihrem Mietvertrag. Sollten Sie über diesen nicht mehr verfügen, fordern Sie diesen unverzüglich bei Ihrer Bank oder dem Eigentürmer an. Wir helfen Ihnen bei der Sichtung der Verträge oder in der Kommunikation mit Ihrer Bank und Ihrem Vermieter über unsere Partner-Rechtsanwaltskanzlei.

Voraussetzungen für eine Rückforderung der Kreditgebühren und erste Schritte:

Um Kreditbearbeitungsgebühren zurückzufordern, müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Nach folgenden Schlagwörtern können Sie in Ihrem Vertrag Ausschau halten:

Bearbeitungsgebühr, Kreditgebühr, Kreditbearbeitungsgebühren, Überweisungsspesen, Erhebungsspesen, Kosten für Porto und Drucksorten, Zustellgebühr, Druckkosten, Kontoführungsgebühr, Schätzgebühr

Der Kreditvertrag wurde zwischen einer Bank und Ihnen als Privatperson, als Verbraucher geschlossen.

Der Kredit kann noch laufen oder bereits abbezahlt bzw abgeschlossen sein.

Es handelt sich um einen Wohnungs-, Haus-, Konsumkredit.

Der Vertragsabschluss liegt bis zu 30 Jahre zurück (ab dem Jahr 2000*).

Beispiele für Rückforderungsbeträge anhand eines Immobilienkredite von 2005:

Kreditbetrag: € 700.000

Bearbeitungsgebühr: 3 % + zusätzliche Entgelte

Ergibt einen möglichen Rückforderungsbetrag von: bis zu € 21.000

Kostenrisiko prüfen:

Sie können uns als Prozessfinanzierer jederzeit per Mail, Telefon oder per Kontaktformular unter: https://meinprozess.com/kreditgebuehrenklage/ erreichen und unsere Leistungen in Anspruch nehmen. Wir tragen das Kostenrisiko im Falle einer negativen Rückforderung. Es sind keine Vorauszahlungen durch Sie notwendig. Im Erfolgsfall erhalten wir ein anteiliges Erfolgshonorar anhand der Rückzahlungssumme gemessen.

Neben Klagen gegen unzulässige Bearbeitungsgebühren bieten wir ebenso eine Prozessfinanzierung gegen unkonzessionierte Online- und Krypto-Casinos. Wir helfen Ihnen gern bei der Rückforderung Ihrer Spielverluste und geben Ihnen nun auch die Möglichkeit die Mietpreisbremse selbst zu ziehen, um auch für zu viel bezahlte Miete eine Rückzahlung zu erhalten.