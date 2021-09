Smart Home: Klüger wohnen

Eine Voraussetzung für die Umsetzung von Smart-Home-Lösungen ist unter anderem die Vernetzung der unterschiedlichen Geräte via Internet – diese müssen selbstständig miteinander kommunizieren können. Dazu braucht es eine stabile Internetverbindung, was auch durch den neuen Mobilfunkstandard 5G erleichtert wird. Derzeit sind 58 Prozent der österreichischen Haushalte damit ausgestattet. Achten sollten zukünftige Smart-Home-Nutzer allerdings auf Datenschutz und Datensicherheit – schließlich will sich niemand daheim belauschen lassen. Neben starken Passwörtern, regelmäßigen Updates und hohen Sicherheitsstandards kommt es laut Experten auf die Installation durch befähigte Fachbetriebe an. Und bei Neubauten sollte intelligente Gebäudetechnik von Anfang an bei der Planung und Ausstattung berücksichtigt werden. Eine wichtige Unterscheidung betrifft die Auswahl des Systems: Bei offenen Smart-Home-Systemen können Produkte unterschiedlicher Hersteller verwendet werden, bei geschlossenen Systemen nur bestimmte Geräte.