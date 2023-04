So spricht Ihr Stelleninserat die passenden Bewerber_innen an

Der erste Eindruck zählt

Tagtäglich durchstöbern viele Arbeitsuchende das Internet. Achten Sie daher auf einen ansprechenden Internetauftritt und nützen Sie die Möglichkeit, Ihr Unternehmen in Karriereportalen oder mit Unternehmensprofilen in sozialen Medien zu präsentieren. Zentral ist dabei, dass interessierte Bewerber_innen eine möglichst gute Vorstellung von Ihrem Unternehmen bekommen: In welcher Branche sind Sie tätig? Nach welchen Werten handeln Sie im Betrieb? Was macht Ihr Unternehmen attraktiv für Mitarbeiter_innen?

Die richtigen Personen ansprechen

Um passende Mitarbeiter_innen zu finden ist es wichtig festzulegen, welche Bewerber_innen Sie konkret ansprechen wollen. Erstellen Sie zur Orientierung ein Personenprofil: Wer ist Ihre Zielgruppe? Wie denkt diese Zielgruppe? Welche Sprache verwendet sie? Welche Themen sind ihr im Job wichtig? Und wie können Sie den Bedürfnissen dieser Personen entgegenkommen? Überlegen Sie auch, welche Anforderungen Sie voraussetzen und welche Fähigkeiten neue Mitarbeiter_innen auch im Job erlernen können. Zu viele Anforderungen können potenzielle Bewerber_innen abschrecken. Umso mehr, wenn sie das Gefühl haben, nicht alle erfüllen zu können. Hier kann es sinnvoll sein einen Hinweis zu inkludieren, dass „learning on the job“ erwünscht bzw. eine Einschulungsphase vorgesehen ist.

Ära der Arbeitnehmer_innen

Aktuell sind Arbeitskräfte heiß umkämpft – daher ist es umso wichtiger, dass Sie in Ihrer Stellenausschreibung herausarbeiten, was Sie Ihren Mitarbeiter_innen bieten. Zusatzleistungen wie gratis Kaffee und Obstkorb beeindrucken heutzutage nicht mehr. Bieten Sie Ihren Mitarbeiter_innen attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen oder flexible Arbeitszeiten? Bieten Sie Benefits wie Homeoffice, Gesundheitsförderung, psychosoziale Betreuung oder spezielle Vergünstigungen, durch die Sie sich von der Konkurrenz abheben können?

Das gesamte Arbeitsmarktpotenzial nützen

Formulieren Sie Ihr Stelleninserat so positiv und inklusiv wie möglich, um Bewerber_innen aus allen Personengruppen anzusprechen. Hier ein Beispiel aus der Praxis: „Bei uns im Unternehmen schätzen wir Vielfalt und Inklusion. Bei uns sind Bewerber_innen jeden Alters und Geschlechts, jeder Hautfarbe und Religion, mit und ohne Beeinträchtigungen willkommen.“ Nachhaltige Auswirkungen sind aber nur zu erwarten, wenn die kommunizierten Werte im Unternehmen auch wirklich ernst genommen und gelebt werden.

Das AMS als kompetenter Partner

Das Service für Unternehmen des AMS unterstützt Sie gerne mit einem Blick von außen bei der Optimierung Ihrer Stelleninserate und definiert gemeinsam mit Ihnen effektive Schritte für Ihre Personalsuche. Details zum Angebot des AMS für Unternehmen erfahren Sie online oder in der für Ihren Betrieb zuständigen AMS-Geschäftsstelle.