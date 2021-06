Stadt Land Leben

Das Problem, nicht nur in Niederösterreich: Viele Ortschaften sind nach wie vor von bäuerlichen Strukturen geprägt, für die es mit dem Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe neue Verwendungen braucht, die das Dorfleben stärken. „Damit meine ich nicht, den Bauernhof zum schicken Wochenenddomizil für Menschen umzubauen, die mit dem Dorfleben sonst nichts zu tun haben wollen“, betont Leeb. Es gehe stattdessen um Lösungen, die das Wohnen und Arbeiten auf dem Land ermöglichen. „Wie kann zum Beispiel aus einem Gehöft ein Wohnhaus für mehrere Familien werden und so Fläche für Neubauten am Ortsrand eingespart werden?“ Eine weitere Frage: Wenn es an Infrastruktur wie Geschäften, Banken oder Ärzten mangelt – wie lassen sich dann Funktionen bündeln, um auch bei geringerer Bevölkerungsanzahl die Nahversorgung sicherzustellen? Leeb spricht in diesem Zusammenhang von „Versorgungsgräben zwischen Land und Stadt“, die durch dezentrale Strukturen verringert werden müssten. Auch die Abhängigkeit vom Auto sollte sinken ¬– nicht zuletzt, um Dorfzentren von Durchzugsstraßen zu Wirtschafts- und Lebensräumen zu machen.