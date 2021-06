Stadtlandschaften

Und doch gilt die Stadt nicht länger als Teil der Landschaft: Die Gegensätze haben sich zumindest in unseren Köpfen verstärkt. Wer würde heute auf die Idee kommen, das Panoramabild einer Stadt als Landschaftsmalerei zu bezeichnen? Die Ausstellung „Stadt & Land“ in der Albertina in Wien hingegen zeigt, auf welche Weise Stadt und Landschaft von Künstlern früher miteinander verschränkt wurden. Das Gemeinsame war stärker – und vor allem stärker sichtbar – als heute. Das zumindest ist der Eindruck, wenn man durch fünf Jahrhunderte Landschaftsmalerei schlendert, beginnend bei den präzisen Stadtbildern von Albrecht Dürer, der Innsbruck menschenleer und mit Fokus auf die Architektur zeigt; nur im ersten Moment erscheint sein daneben ausgestelltes berühmtes „Großes Rasenstück“ als Konterpart: Es beweist vielmehr den neuen Naturalismus, der Natur, Stadt, Land und Landschaft mit einer nicht gekannten Präzision darstellt.