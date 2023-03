Achtlos weggeworfener Plastikabfall ist unbestritten ein Problem für Menschen und Umwelt – Getränkeverpackungen und der Umgang damit stehen im Fokus der öffentlichen Diskussion. Als wichtiger Schritt zur Reduktion des Plastikmülls und zur Erhöhung der PET-Sammelquoten wird in Österreich ab 2025 das verpflichtende Pfand auf Getränkeeinwegverpackungen für PET-Flaschen und Aluminiumdosen eingeführt. Die europäischen Regeln sehen außerdem vor, dass ab 2024 Verschlüsse von Getränkeverpackungen fest mit der Flasche verbunden sind. Coca-Cola Österreich unterstützt diese Maßnahmen und setzt bereits früher als erforderlich die weiteren notwendigen Schritte zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft.

PET-Portfolio aus 100% recyceltem PET