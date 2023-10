Sustainable Must-haves

Mit der „Design Sustainability Strategy“ will Kia einen positiven Kreislauf in Gang setzen. Das Ziel: Mehr ökologische Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Energieeffizienz und Schadstoffvermeidung – für mehr menschliches Wohlbefinden und Klimafreundlichkeit. Das zukünftige Kia-Design wird deshalb neben dem Leitbild der „Opposites United“-Philosophie auch den verstärkten Einsatz nachhaltiger Materialien in der Automobilproduktion beinhalten. Kia setzt sich somit das ehrgeizige Ziel, neue, biobasierte Materialien zu entwickeln, die in Autos verwendet werden können. Bisher kommen bereits Biokunststoff aus Zuckerrohr-Fasern, natürlichen Öle, ökologisch verarbeitetes Leder und vegane Alternativen bis hin zu wiederverwerteten Plastikabfällen und aus dem Meer geborgene Fischernetze zum Einsatz. Ein spannender neuer Bereich ist die Erforschung von Myzel, das in der Wurzelstruktur von Pilzen zu finden ist.