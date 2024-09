Transparenz statt Tradition: Vermögensverwaltung in Österreich neu gedacht.

Die in Wien ansässige Vermögensverwaltung froots hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Probleme zu lösen. Das Unternehmen bietet einen innovativen Vermögensverwaltungs-Service, der Interessenkonflikte beseitigt und die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellt.

Viele traditionelle Vermögensverwalter setzen auf hauseigene Produkte oder erhalten Provisionen für bestimmte Empfehlungen. Dies führt dazu, dass die Interessen der Kunden nicht immer an erster Stelle stehen. „Stattdessen werden Produkte verkauft, die gut für die Bank oder den Finanzberater sind, aber nicht für den Kunden,“ erklärt David Mayer-Heinisch, CEO von froots. Diese Interessenkonflikte schmälern das Vertrauen in die Vermögensverwalter und sind keine nachhaltige Grundlage für eine positive und langfristige Kundenbeziehung.

Bei den Gebühren verzichtet froots auf komplexe, intransparente Gebührenstrukturen und versteckte Kosten. Erhoben wird eine einzige All-in-Gebühr in Höhe von 0,7 bis 1,0 Prozent pro Jahr, abhängig vom Veranlagungsvolumen und der Anlagedauer. Die Produktkosten liegen bei durchschnittlich 0,14%. Ansonsten fallen für den Kunden keine weiteren Kosten und Gebühren an – auch nicht für persönlichen Service, Transaktionen oder die Eröffnung weiterer Portfolios.

Last but not least: Der Wunsch nach Flexibilität und persönlichem Service

Das Leben ist unvorhersehbar. Wenn es um die Geldanlage geht, steht der Wunsch nach Flexibilität daher bei den meisten Kundinnen und Kunden verständlicherweise im Vordergrund. Aus diesem Grund hat froots den Service maximal flexibel gestaltet. Es gibt keine Bindung und Anlagestrategien können jederzeit angepasst oder erweitert werden. Auszahlungen sind immer möglich und persönliche Ansprechpartner:innen immer zur Stelle – gerne auch online oder im zentral gelegenen Wiener Büro (Rauhensteingasse 12, 1010 Wien).