TÜV Austria setzt auf JobRad

© TÜV Austria Philipp Huber, Head of Group HR, TÜV Austria

Wir machen nicht jeden Hype mit, aber befragen unsere Mitarbeiter:innen regelmäßig – Puls-Check heißt das bei uns. Anders als beim Gleitzeitmodell ohne Kernzeit, war ich beim Thema Firmenrad anfangs eher skeptisch, ob es da überhaupt ein Interesse gibt. Die Rückmeldungen waren aber nicht nur positiv, sondern richtiggehend fordernd. Ab der ersten Erwähnung wurden wir immer wieder gefragt: „Wann ist es endlich so weit?” Seit Jänner 2023 bieten wir Firmenräder an.

Wir suchen immer gute Leute, die gemeinsam mit uns an einer erfolgreichen Zukunft arbeiten. Die möchten wir langfristig behalten und bieten deshalb eine hohe Jobsicherheit, bezahlen auf Marktniveau und bieten zeitgemäße Benefits. Dabei hören wir auf die Wünsche unserer Belegschaft.

TÜV Austria wurde zuletzt wieder zum Top-Arbeitgeber gekürt. Was ist das Geheimnis dieses Erfolgs?

Was war für die Entscheidung zugunsten JobRad als Firmenrad-Anbieter ausschlaggebend?

Einerseits die Vorerfahrung – als Erfinder für Jobräder in Deutschland greift JobRad in Österreich auf einen enormen Erfahrungsschatz zurück: Unsere Fragen zu rechtlichen und steuerrechtlichen Vorgaben wurden uns sehr präzise und klar beantwortet. Wir können direkt mit Spezialist:innen sprechen. Das hat von Anfang an gut funktioniert.

Der zweite Punkt ist das Händlernetz. Fast 70 % unserer Leute sind Techies. Die möchten auch bei ihrem Firmenrad jede Komponente selbst aussuchen können. Hier hat uns das JobRad-Händlernetz vollends überzeugt.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit JobRad jetzt?

Sehr angenehm. Mit dem JobRad-Portal können wir und unsere JobRadler:innen die JobRäder einfach verwalten. Wir hatten bisher nur positive Rückmeldungen und sind auch sehr zufrieden mit der angenehmen Zusammenarbeit.