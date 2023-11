Von Parkplätzen zu Sonnenkraftwerken

Sonnenstrom aus Photovoltaik-Anlagen erzeugen – das ist die Mission der RWA Solar Solutions. Das RWA-Tochterunternehmen ist spezialisiert auf großflächige Photovoltaik-Anlagen für Gewerbe- und Industriekunden und bietet sinnvolle Konzepte zur Doppelnutzung von bestehenden Flächen. Sowohl in der Landwirtschaft als auch bei Parkplätzen kommen Photovoltaik-Anlagen zum Einsatz, die es ermöglichen, die Flächen zusätzlich zur ursprünglichen Verwendung in Sonnenkraftwerke zu verwandeln.

Energiezentren als Parkplatz-Überdachung

48 Parkplätze werden vor dem Raffeisen-Lagerhaus Bruck/Leitha demnächst mit Photovoltaik-Paneelen, die 148,52 kWp erzeugen, überdacht. Der Nutzen? Neben Schutz vor Starkregen und Beschattung für die parkenden Fahrzeuge wird im Gegenzug nachhaltiger Sonnenstrom produziert. Auch für weitere Partner wie die OEBB sind großflächige Parkplatz-Überdachungen in Arbeit. In einigen Bundesländern gibt es bereits Vorschriften für nachhaltige Doppelnutzungen von neuen Flächen und Förderungen für entsprechende Photovoltaik-Projekte. Das Land NÖ fördert Parkplatz-Photovoltaik-Überdachungen wie in Bruck. Anträge können sowohl von Gemeinden, Vereinen, Betrieben als auch konfessionellen Einrichtungen eingereicht werden. Bis 30. November 2023 läuft die Einreichfrist für den neuen Fördercall für Parkplatz-PV – dotiert mit zwei Millionen Euro.