Von Spitzenfußballern und Cyborgs

Wenn Fußballerinnen und Fußballer heute auf das Spielfeld laufen, beginnen Beschleunigungssensoren, Kameras und ausgeklügelte Software damit, jede Menge Daten zu sammeln. Aber nicht nur im Spitzensport steigt die Menge an Informationen über unsere Welt stark an. Auch im ganz normalen Alltag und in der Forschung ist heute eine gigantische Menge an Daten vorhanden. Wie sich unser Leben, aber auch wissenschaftliche Vorgehensweisen dadurch verändern, darum dreht sich eine neue Ausgabe der Sendung „Spontan gefragt“, die vom Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) initiiert wurde. Genetiker Markus Hengstschläger hat dazu FK Austria Wien Sportdirektor Manuel Ortlechner und den Bioinformatiker Christoph Bock ins KURIER-TV-Studio geladen.

Ortlechner, der nach seiner Profifußballerkarriere ein Start-up gegründet hat, das eine Art „Tinder für Fußball“ entwickelte, kennt sich mit dem Thema Datensammlung und Auswertung gut aus: „Jeder Fußballer trägt heute so eine Art Sport-BH mit einem Tracker darin. Jede Bewegung von dir wird aufgezeichnet. Nach dem Spiel kannst du also nicht fälschlicherweise behaupten: ‚Ich bin eh viel gelaufen‘.“ Ähnlich verhalte es sich heute in Krankenhäusern, wo Patientinnen und Patienten genauer denn je überwacht werden, sagt Christoph Bock. Tragbare Geräte wie Smart Watches könnten künftig ihren Teil dazu beitragen, Genesungsverläufe nach einer Operation genau mitzuverfolgen und Behandlungenstärker denn je zu personalisieren.

Das individuelle Anpassen von Trainingsmethoden sei auch im Spitzenfußball an der Tagesordnung, meint Ortlechner. „Das ist wichtig für die Belastungssteuerung. Ob ich es schaffe, die Batterien eines Spielers bis zum nächsten Spiel wieder aufzuladen, macht am Ende den Unter-schied aus, wie erfolgreich er ist.“ Bei der Analyse von Daten kommt hier wie dort immer öfter künstliche Intelligenz zum Einsatz.

„KI ermöglicht in Zukunft neue Behandlungen, zum Beispiel die Entwicklung von therapeutischen Impfstoffen zur Krebsbehandlung, ganz individuell für einen spezifischen Patienten“, sagt Bock. Was für die einen überlebenswichtig ist, dient bei anderen zur Selbstoptimierung. Wie Bock schildert, widme sich etwa ein Kongress der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Mitte Oktober dem Thema, wie Technik und Biologie immer mehr zusammenwachsen. Die schillerndste Vision, die sich daraus ergibt, seien Cyborgs. Manche Forscher arbeiten sogar an Computerchips, die mit dem Gehirn kommunizieren und Menschen in Zukunft zusätzliche Fähigkeiten geben könnten. Bock: „Wie wäre es, wenn man sich für den Urlaub eine neue Fremdsprache quasi direkt ins Gehirn lädt?“

Im Fußball sind der Selbstoptimierung freilich Grenzen gesetzt, aber der Druck, immer schneller und besser zu werden, wachse laut Ortlechner im Spitzenfußball. Den Spielerinnen und Spielern sei dies bewusst. Ihre Umgangsformen seien heute komplett unterschiedlich gegen über früher: „Spieler der Kampfmannschaft sitzen nach dem Spiel im Bus und wollen bereits Videos von ihren Spielszenen ansehen und ihre Daten analysieren. Das hat sich brutal verändert, wie reflektiert die Spieler heute sind.“

Wozu das in Zukunft führen wird, das sieht man sich am besten selbst an, bei „Spontan gefragt“ am 28. September um 20.15 auf KURIER TV.