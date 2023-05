Von unterirdischen Seen, Viecherln und steigenden Grundwassertemperaturen

So auch in der dritten Sendung „Spontan gefragt“. Im Studio begrüßt Markus Hengstschläger den Limnologen Christian Griebler, Leiter der Arbeitsgruppe Grundwasserökologie im Department für Funktionelle und Evolutionäre Ökologie an der Uni Wien. Zu ihm gesellt sich Gudrun Nikodem-Eichenhardt, die mit dem Kabarett-Duo Kernölamazonen große Erfolge feiert. Zunächst einmal will sie wissen, was ein Limnologe überhaupt ist. „Im Prinzip handelt es sich um Gewässerökologie“, erklärt Christian Griebler. „Die Wissenschaft umfasst alle Binnengewässer – deswegen sagt man nicht Süßgewässerökologie, weil man auch die Salzlacken, die es auf den Kontinenten gibt, dazu packt.“ Es sei aber das Grundwasser, das den Limnologen besonders interessiere, fügt Markus Hengstschläger dazu. „Bei Süßwasser denkt jeder nur an Bäche, Flüsse und Seen“, führt Griebler aus. „Keiner denkt daran, dass unter unseren Füßen auch ganz viel Wasser ist – unterirdische Seen, wenn man so will. Grundwasser ist in der Regel auch Süßwasser, das man vielfältig nutzt und es enthält eine Lebewelt, die ganz wichtige Ökoleistungen vollbringt.“ Doch genau diese leidet unter der Klimaerwärmung. An der Erdoberfläche ändert sich die Temperatur je nach Jahreszeit, in einer Tiefe von 15 bis 20 Metern unter der Erde allerdings ist die Temperatur das ganze Jahr über gleich. „Sie entspricht der Jahresdurchschnittstemperatur an der Oberfläche“, sagt Griebler. „Und das ist die natürliche Grundwassertemperatur.“ Gudrun Nikodem-Eichenhardt schaltet sofort. „Wenn es also oben immer wärmer wird, steigt die auch an“, mutmaßt die Kabarettistin, was ihr ein Mitarbeitsplus vom Limnologen einträgt. „Genau. Für uns bedeutet es Hecheln, Schnaufen und Schwitzen, wenn es wärmer wird“, sagt er. „Für viele Organismen im Grundwasser bedeutet es auch Stress pur.“

Die Viercherln, wie Griebler sie bezeichnet, seien über Jahrtausende an kühle Temperaturen angepasst und versuchen nun der Wärme auszuweichen und manche verschwinden. „Wir Ökologen glauben, dass jede Art im System irgendeine Aufgabe übernimmt. Somit ist jede Art, die verschwindet, auch ein Verlust in punkto funktionierenden Ökosystems“, betont er. „Und im Grundwasser kennen wir die meisten Arten noch nicht mal wirklich. Das ist halt das Drama.“ Im städtischen Bereich, wo durch die Versiegelung richtige Wärmeinseln entstehen, gebe es Stellen, wo das Grundwasser 30 anstatt der natürlichen zehn Grad habe, fasst der Biologe zusammen: „Die Konsequenzen sind fatal.“ Gudrun Nikodem-Eichenhardt kann es gar nicht fassen. „Man weiß über das Thema viel zu wenig“, sagt sie betroffen. Wer das ändern möchte, sollte sich die Sendung „Spontan gefragt“ am 25. Mai um 20:15 Uhr auf KURIER TV anschauen.