Warum die Pflegeprodukte von Kerastase für eine gesunde Haarpflege ein „Must-have“ sind

Die Marke konzentriert sich seit jeher auf ein vielseitiges Angebot an Haarpflegeprodukten für jeden Haartyp. Zum Einsatz kommen dabei natürliche Inhaltsstoffe wie beispielsweise Iris-Rhizom-Extrakte oder handgepresstes, natives Olivenöl. Die Produkte selbst werden im spanischen Stammwerk in Burgos hergestellt. Damit verfolgt der Hersteller das Ziel, auf möglichst nachhaltige und gesunde Art und Weise eine individuelle Haar- und Kopfhautpflege zu ermöglichen. Ob das funktioniert, soll im folgenden Artikel einmal detailliert aufgezeigt werden.

Die Produktpalette an Haarpflegeprodukten von Kerastase kurz erklärt

Um die eigenen Haare rundum zu schützen und nachhaltig glänzen zu lassen, empfehlen die Experten von Kerastase die Anwendung gleich mehrerer, natürlicher Pflegeprodukte. Zunächst kann hierfür auf ein aktivierendes Shampoo gesetzt werden. Es integriert Taurin sowie Creatin und stimuliert so das Kopfhautklima. Mit einem stärkenden Conditioner kann dann die Pflege intensiviert werden. Dieses unterstützt die Haare beim Wachstum optimal. Verantwortlich hierfür sind die integrierten Ceramide sowie Maleinsäuren. Für eine stärkende Haarmaske empfiehlt Kerastase darüber hinaus versiegelnde Pflegeprodukte, die die die Haare von den Ansätzen bis in die Spitzen mit kleinen Partikeln versiegeln. Speziell in den warmen Sommermonaten kann zudem noch auf hochwirksame Hitzeschutz-Cremes gesetzt werden, die Haarbruch insgesamt um mehr als 93 Prozent reduzieren.

In wenigen Steps zum perfekten Haarpflegeergebnis

Grundsätzlich: Die Pflegeprodukte von Kerastase sollten entweder vor dem Duschen oder vor dem Schlafen gehen in die Haare einmassiert werden. Vor dem Duschen sollten diesen mit einem trockenen Handtuch zunächst im Haar verteilt und dann für wenige Minuten eingewirkt werden lassen. Bei der Einwirkung über Nacht können die Haare mit einem Handtuch umwickelt werden, jedoch noch genügend Lufteinlässe zur Belüftung der Haare lassen! Stark strapaziertes Haar sollte zudem täglich gepflegt werden, währenddessen es bei feinem, mittelstarkem sowie starkem, gesunden Haar reicht, dies wöchentlich zu pflegen. Für die Nachbehandlung können diverse Haarpflegeöle sowie Haarmasken von Kerastase verwendet werden, die für eine langanhaltende Versiegelung durch kleine Partikel sorgen. Ebenfalls zu empfehlen sind die hitzeschützenden Pflegeprodukte aus dem Hause Kerastase, die die Haare vor Hitzestyling-Geräten schützen und gleichzeitig einer starken UV-Bestrahlung entgegenwirken. Auch diese werden vor dem Styling zunächst in die Längen sowie in die Haarspitzen einmassiert. Kerastase bietet demnach für jeden Pflegeansatz das passende Produkt!

Egal, ob Shampoos, Haarspülungen, Haarmasken, Haaröle sowie Haarconditioner oder Kopfhaut-Scrubs: Kerastase ist mit seinem vielseitigen Produktsortiment vertreten. Die ausgewählten Naturpflegeprodukte für die Haare sowie für die Kopfhaut können über Filterfunktionen gefunden werden – zum Beispiel über die Filterung via Hersteller, Produktgruppen, Eigenschaften oder Haartyp sowie Marke.