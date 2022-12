Warum immer mehr Menschen nach Österreich ziehen und es lieben

Die Menschen können ihre Häuser mit den neuesten Technologien ausstatten, wie z.B. mit Akustik Paneelen, mit denen Sie Ihren Wohnraum leiser machen können. Kunst- und Architekturliebhaber können sich an den Überresten von Gebäuden aus der gotischen Ära bis hin zu den modernen Fassaden farbenfroher Gebäude erfreuen.

In der Heimat Mozarts und der Alpen gibt es viele Abenteuer zu erleben. Expats können mehr über die vielen Vorteile erfahren, die es mit sich bringt, in Österreich als Daueraufenthalter oder Nomade zu arbeiten.

Bessere Lebensqualität

Eine globale Studie aus dem Jahr 2019 hat Österreich den zweiten Platz für hohe Lebensqualität zuerkannt. Wien führt die Liste der lebenswertesten Städte der Welt seit zehn Jahren in Folge an. Österreich steht ganz oben auf der Liste der Länder, in denen die Rechte der Frau, die Menschenrechte und die Pressefreiheit Priorität haben.

Die öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich sind pünktlich und damit ausgezeichnet. Der ÖBB Railjet, ein Schnellzug, bringt Sie dank einer Geschwindigkeit von 143 Meilen pro Stunde in kürzester Zeit an Ihr Ziel. Reisen Sie stilvoll in ergonomischen Sesseln und mit kostenlosem WIFI-Zugang.