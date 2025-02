Warum Smartphone Leasing eine günstige und nachhaltige Lösung für KMUs ist

Die Vorteile von Hardware Leasing auf einen Blick:

Geringe Anschaffungskosten: Hardware Leasing schont Ihre finanziellen Ressourcen. Damit sparen Sie vermeidbare Investitionen in teure Geräte für sich und Ihr Team. Stattdessen stellt Ihnen Magenta Business die neuesten Smartphones zur Verfügung und schafft damit die optimalen Bedingungen für ein modernes Arbeitsumfeld, ohne, dass Sie dafür tief in die Tasche greifen müssen. Da Sie die Geräte nicht abbezahlen, sondern lediglich für deren Nutzung bezahlen, sind die monatlichen Leasing-Raten vergleichsweise günstiger als ein Ratenkauf.

Hohe Kostentransparenz: Die monatlichen Raten ermöglichen eine bessere Budgetplanung aufgrund der kalkulierbaren Tarife des Leasing-Vertrages.

Flexibilität: Kaum ein Jahr um und schon werden wieder die neuen Smartphone-Modelle von Apple, Samsung & Co. vorgestellt - wie soll man da als kleine Firma noch mithalten können und wettbewerbsfähig bleiben? Profitieren Sie, indem Sie durch Hardware Leasing Ihren Mitarbeiter:innen die neueste Technik in die Hand geben und die Basis für effizientes Arbeiten schaffen.

Nachhaltigkeit: Ihnen liegt Nachhaltigkeit am Herzen und Sie möchten den ökologischen Fußabdruck Ihres Unternehmens reduzieren? Das Leasen von Smartphones unterstützt die Kreislaufwirtschaft. So setzen Sie ganz nebenbei ein Zeichen in Sachen Umweltbewusstsein.

Warum ist Hardware Leasing sinnvoll?

Gerade für kleine und mittelgroße Unternehmen oder für Startups können die digitalen Anforderungen an einen modernen Arbeitsplatz finanziell herausfordernd sein. An dieser Stelle zu sparen, könnte allerdings die Flexibilität und Dynamik in Ihrem Arbeitsalltag bremsen und die Motivation der Mitarbeiter:innen dämpfen. Damit sich diese Frage nicht stellt, ermöglicht Hardware Leasing Ihnen und Ihrem Team einen einfachen und unkomplizierten Zugang zu hochwertigen Smartphones – ganz ohne teure Anschaffungskosten. So bleiben Sie wettbewerbsfähig und profitieren von einer unkomplizierten und zugleich erschwinglichen Lösung.