Wenn das Sparbuch ein Verlustgeschäft ist

Sparprodukte bieten Sparerinnen und Sparern Sicherheit und bei Bedarf kann rasch auf das Ersparte zugegriffen werden. Demgegenüber steht die geringe Verzinsung. Tatsächlich sieht es noch düsterer aus. Die Inflation sorgt dafür, dass wir uns in der Zukunft weniger um unser Geld kaufen können als heute. Mit Blick auf Daten der Oesterreichischen Nationalbank wird das Problem offensichtlich. Die Inflation frisst nicht nur die nominellen Sparzinsen auf, die uns gutgeschrieben werden, sie liegt in den meisten Jahren deutlich höher. Das bedeutet, dass die realen Zinsen im negativen Bereich liegen und Sparen zum Verlustgeschäft wird.

Parken Sie nur jenes Geld auf Ihrem Sparkonto, das Sie als Notgroschen bereithalten wollen. Wer Vermögen real aufbauen will, muss sich um Alternativen umsehen.

Ohne Aktien wird es schwer

Anlageformen gibt es viele, Aktien sind aber die mit Abstand renditeträchtigste Asset-Klasse. So lag die inflationsbereinigte jährliche Durchschnittsrendite* eines global gestreuten Aktienportfolios über gut 120 Jahre betrachtet bei 5,3 %. Jene von internationalen Immobilien etwa nur bei 2,4 % und die Rendite von langfristigen Staatsanleihen mit hoher Bonität bei nur 2 %. Anlegerinnen und Anleger benötigen somit einen deutlich längeren Anlagezeitraum, um reales Vermögen zu akkumulieren. Als Beimischung zu Aktien kommen sie jedoch für viele Investorinnen und Investoren in Frage. Dass regelmäßiges Aktiensparen auch mit vergleichsweise kleinen monatlichen Raten aufgrund des Zinseszins-Effekts am Ende ein beachtliches Vermögen aufbauen kann, veranschaulicht die nachfolgende Grafik.