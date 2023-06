Wie Kühlungseffekte zu erzielen sind

„36 Grad und es wir noch heißer, mach den Beat nie wieder leiser, 36 Grad, kein Ventilator, das Leben kommt mir gar nicht hart vor“, so der Text des gleichnamigen Songs der Band 2Raumwohnung. Tatsächlich aber stellt die Hitze in der Stadt für den Großteil der Bevölkerung sehr wohl ein Problem dar. „Durch die Klimaerwärmung nehmen in Wien die Tage mit mehr als 30 Grad signifikant zu, auch die Tropennächte, in denen keine Abkühlung stattfindet, steigen an und Hitzewellen finden früher statt“, sagt Thomas Thaler vom Institut für Landschaftsplanung an der BOKU Wien. „Dazu kommt: Im urbanen Bereich leben viel mehr Menschen, wodurch auch vulnerable Gruppen zu finden sind, die unter der Hitze leiden.“

Städte treiben den Klimawandel voran. Sie verbrauchen rund 80 Prozent der weltweiten Energie, der Verkehr trägt maßgeblich zum Ausstoß von Treibhausgasen bei und sie produzieren enorme Mengen an Abfall. Zugleich sind Städte besonders vom Klimawandel betroffen: In Wien hat sich etwa durch den Klimawandel die Durchschnittstemperatur in den vergangenen vier Jahrzehnten um zwei Grad erhöht, laut Prognosen wird sich diese Tendenz fortsetzen. „Dabei haben wir in Wien im internationalen Vergleich eine gute Ausgangsposition“, betont Thaler. „Denn Wien weist einen Anteil an Grün- und Wasserflächen von etwa 51 Prozent auf – um aber dadurch einen Kühlungseffekt von 5 Grad zu erzielen, muss dieser Anteil auf 80 Prozent erhöht werden.“