Wie sicher ist unser Grundwasser?

Der gebürtige Oberösterreicher studierte Biologie an der Universität in Wien und promovierte zum Thema „Mikrobiologie naturnaher und kontaminierter Grundgewässer“. Nach wissenschaftlichen Tätigkeiten am Zentrum für Geowissenschaften der Universität in Tübingen und am Helmholtz Zentrum in München sowie Forschungsaufenthalten in den USA und Frankreich, forscht Griebler seit 2019 wieder an der Universität Wien. Dort ist er ordentlicher Professor für Limnologie am Department für Funktionelle und Evolutionäre Ökologie.