Wichtige Erkenntnisse klar kommunizieren

Sie sind weltweit stark verbreitet: Studien zufolge werden etwa 80 Prozent aller Frauen und Männer im Lauf ihres Lebens mit Humanen Papillomaviren (HPV) infiziert. Diese große Virusgruppe – bekannt sind mehr als 200 verschiedene Typen – kann zu einem abnormen Zellwachstum führen, was wiederum Krebs verursachen kann. Die gute Nachricht: Es gibt eine Impfung gegen HPV-Viren. Im Wissenschaftstalk „Spontan gefragt“ geht Moderator Markus Hengstschläger mit seinen Gästen der Sache auf den Grund, warum es so schwierig ist, über die Erkrankung zu reden. Doch zunächst will er von Univ.-Prof. Andreas Bergthaler wissen, warum HPV ein Tabuthema ist. „Das HPV-Virus ist ein evolutionärer Meister seines Faches, denn es kann den Wirt, den Menschen, chronisch infizieren“, erwidert der Virologe. „In der Regel passiert nichts, in manchen Fällen aber schon – es kann Krebsarten hervorrufen.“ Am häufigsten sei Gebärmutterhalskrebs, aber Anal-, Peniskrebs oder Mund-Rachen-Krebs zählten auch dazu. „Dass es primär über sexuelle Kontakte übertragen wird, macht es zu einem stigmatisierten Thema, über das man nicht so gerne redet“, schließt der Wissenschafter. Das will Vera Russwurm genauer wissen: „Wie kann es noch übertragen werden?“, fragt die ORF-Talkmasterin. „Im Prinzip immer, wenn die Haut von Menschen aufeinandertrifft“, präzisiert Andreas Bergthaler. „In seltenen Fällen kann es auch bei der Geburt passieren, dass eine HPV-infizierte Mutter das Virus weitergibt. Aber man geht davon aus, dass sexuelle Kontakte die Hauptübertragungsroute sind.“ Ob es darum in seinem vom WWTF geförderten Forschungsprojekt gehe, will Markus Hengstschläger wissen. Dieses habe drei Dimensionen, sagt Bergthaler. „Einerseits arbeiten wir bei HPVienna mit einer Wiener Klinik zusammen, die sich auf Patient*innen fokussiert hat, die keine Gesundheitsversicherung haben“, so der Forscher. „Wir werden vor Ort die Thematik mit ihnen bearbeiten – in Form soziologischer Umfragen, es werden Abstriche genommen und Viren sequenziert.“ Gleichzeitig werden Abwasseranalysen durchgeführt. Bergthaler: „Es ist technisch erst jetzt möglich, HPV-Viren im Abwasser zu detektieren.“ Im dritten Schritt werden die Daten zusammengeführt. „Gemeinsam mit Mathematiker*innen modellieren wir diese dann“, so der Virologe. „Was konkret bringen die Ergebnisse dieser Forschung der Bevölkerung“, fragt Vera Russwurm nach. „Das Modellieren kann man sich wie ein Computerspiel vorstellen“, erklärt Bergthaler. „Es wird eine Stadt statistisch berechnet, der bestimmte Informationen zugeordnet werden.“ So könne man darstellen, wie sich das HPV-Virus über verschiedene Bevölkerungswege überträgt. „Letztlich kann man so simulieren, was passiert, wenn nicht nur 50, sondern 75 Prozent der Einwohner*innen geimpft sind“, betont er. „So erkennt man Möglichkeiten, um das Übertragungsrisiko zu minimieren.“