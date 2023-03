"Wir vertrauen Google Dinge an, die wir sonst niemandem anvertrauen"

Univ.Prof. Dr. Sophie Lecheler wurde in Tettnang, Deutschland, geboren und studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München Kommunikationswissenschaft, Psychologie und Interkulturelle Kommunikation. Während ihrer Doktorarbeit „Framing Politics“ ging Sophie Lecheler für Forschungsbesuche in die USA und arbeitete danach an der Universität Amsterdam und der London School of Economics. Seit 2016 hat sie die Professur für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt politische Kommunikation am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien inne. Sophie Lecheler beschäftigt sich mit politischer Kommunikationsforschung, Emotionen in der politischen Kommunikation, politischem Journalismus und Digitalisierung der Nachrichtenproduktion sowie mit experimentellen Forschungsmethoden.