Wissenschaft & Klimaschutz

Katastrophenstimmung

Kinder, die 2020 geboren wurde, werden bis zu sieben Mal mehr Hitzewellen durchmachen als Menschen, die 1960 geboren wurden. Das zeigt eine Studie, die vor kurzem in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht wurde („Intergenerational inequities in exposure to climate extremes“). Diese Generation wird auch von weiteren Naturkatastrophen viel stärker betroffen sein als ihre Eltern und Großeltern, unter anderem von Überschwemmungen und Waldbränden. Solche Ereignisse würden nicht nur häufiger auftreten, sondern auch länger dauern und an Intensität zunehmen, meinen die Studienautoren. Betroffen werden vor allem Menschen in ärmeren Staaten sein, unter anderem jene in Subsahara-Ländern.