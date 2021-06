Wurzelbehandlung

Die Lösung kann das Schwammstadt-Prinzip sein: Dabei wird im Straßenunterbau die geeignete Struktur geschaffen, um Bäume wachsen und gedeihen zu lassen. Zugleich muss die nötige Stabilität für Straßen erhalten bleiben. Möglich wird das durch eine Schicht aus grobkörnigem Schotter und feinen Materialien, in denen das Wasser zwischengespeichert wird und damit den Wurzeln zur Verfügung steht. „Das Schwammstadtkonzept wäre ein Paradigmenwechsel im Straßenbau, der ja kein Wasser im Untergrund haben möchte. Wir brauchen aber Wasser für die Straßenbäume“, sagt Schmidt, der das Prinzip aus Skandinavien nach Österreich gebracht hat. „Ich bin wie ein Wanderprediger in Österreich unterwegs und erkläre Kommunen, wie es funktionieren könnte und welche lokalen Materialien für die Schwammstadt verwendet werden können.“ In Wien wäre das beispielsweise Schwemmmaterial aus der Donau. Es gebe allerdings noch einigen Forschungsbedarf, führt Schmidt aus: „Das wird in Lysimetern, also im Freilandlabor, aber auch bei konkreten Projekten untersucht.“ Eines davon ist der Praterstern im zweiten Wiener Bezirk, dort soll die Technik im großen Umfang eingesetzt werden.