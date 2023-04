Die Wiener Donaucity ist bekannt für ihre Hochhäuser und für den Wind, der zwischen diesen hindurchpfeift. Man müsste an dieser Stelle nur ein, zwei Ballen Tumbleweed loslassen, fertig wäre die lauschigste Lonely-Cowboy-Stimmung. Once upon a time im Westen des 22. Wiener Gemeindebezirks.

Rund um das Austria Center Vienna (ACV), Österreichs größtes Kongresszentrum (19 Säle, 180 Meetingräume, Gesamtkapazität 22.800 Personen) herrscht verstreuter Büroalltag. Menschen machen Pausen, eilen zu Terminen, sprechen in Handys. Der Gebäudekomplex gehört zur UNO-City und feiert heuer sein 36-jähriges Bestehen. Am 17. Mai 1987 wurde das damals hochumstrittene Konferenzzentrum mit einer großen Peter-Alexander-Show (featuring Plácido Domingo, Gilbert Bécaud, Udo Jürgens, Jerry Lewis u. a.) eröffnet. An diesem Dienstag Ende März 2023 dominiert in der Gegend freilich weniger Show- als Bautätigkeit, der Stadtteil an der Neuen Donau wächst immer noch stark, insbesondere in die Höhe. Ziemlich zentral, zwischen Donaucity-Kirche und Restaurant E-Wok, steht eine moderne Ikone: die Treppe zur Wiener Impfstraße. 21 Stufen, ein Absatz, einst mit mehrsprachigen, bunten Willkommensbotschaften bedruckt, heute mit einem schlichten „Austria Center Vienna“ in Rot-Weiß-Rot.

Hunderttausende Menschen haben in den vergangenen zwei Jahren diesen Weg genommen, sie kamen in allen Zuständen, bisweilen auch unter dramatischen Umständen, sind den glasüberdachten Fußweg entlang gegangen, haben zwei, drei, mehr Stunden gewartet. Heute ist der Weg frei, die Bodenmarkierungen sind verschwunden, das Containerdorf am überdachten Vorplatz des ACV auch. Dort steht jetzt eine temporäre Konstruktion (Halle X5), in der zwei Tischtennistische und drei Topfpalmen stehen. Es erschließt sich nicht sofort, warum; Schläger und Bälle sind selbst mitzubringen. Eine elektronische Hinweistafel weist den weiteren Weg: über das Foyer X4 in die Halle X3, sicherheitshalber stehen noch ein paar analoge Schilder herum: „Zur Schutzimpfung“ bitte hinten links.

Kein Vergleich zum Frühjahr 2021, zum Wiener Summer of Hope. Die ersten Impfstoffe gegen Covid-19 waren freigegeben und erhältlich, die Wiener kamen en masse zur Injektion, diskutierten über Vor- und Nachteile, Beschaffungssituation, Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen von AstraZeneca, Moderna oder Pfizer, hielten Impfpässe und Ausweise bereit, füllten Formulare aus. Es war eine Zeit, in der stolz für das Jaukerl geworben wurde und in der diese Werbung auch sehr gut ankam. Eine prägende Zeit.

Im Zentrum

2,2 Millionen Dosen Corona-Impfstoff wurden in der Impfstraße im ACV verabreicht, mehr als irgendwo sonst in diesem Land. Mehr als ein Zehntel der gesamten österreichischen Corona-Impfkampagne (per 28. März: 20.087.432 verabreichte Dosen) wurden an dieser Adresse vollbracht: Bruno-Kreisky-Platz Nummer 1. Für Hunderttausende begann hier ein neuer Lebensabschnitt – geschützt vor einer Krankheit, von der man lange nichts, zu wenig oder das Falsche wusste, die einen wochen- und monatelang in Geiselhaft genommen hatte. Endlich frei.

Heute wird an selber Stelle Tischtennis gespielt und ein Podcast aufgenommen („Die Zukunft der Gelenksbehandlung“). Beruhigende Banalität ist im ACV eingezogen. Das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport hält seine Personalmanagement-Tagung 2023 ab.