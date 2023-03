Corona: "Österreich ist ein Träumelein-Land"

Mich will das Virus nicht. Vielleicht habe ich zu oft schlecht darüber geredet. profil: Die Pandemie ist an sich vorbei

Ich bleibe auch vorsichtig und trage Maske etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln. Allerdings gehöre ich damit zu einer kleinen Minderheit, das habe ich gestern in Wien gemerkt.

Ich trage oft Maske, wenn ich mit vielen Menschen in engen Räumen bin. Das mache ich freiwillig, weil es sinnvoll ist. Eine Maskenpflicht wäre nicht effektiv. In Österreich wurde zu viel mit Pflicht abgehandelt.

Die Regierung will die Pandemie mit einem Dialog aufarbeiten. Ist das sinnvoll?

Anschober

Das wäre schon während des eskalierenden Streits um die Impfpflicht gut gewesen. Die Positionen verhärten sich gerade weiter, weil sich Corona-Leugner bestärkt fühlen. Es spricht Bände, wenn die FPÖ bei den niederösterreichischen Regierungsverhandlungen die Rücknahme aller Corona-Strafen einfordert. Wir hätten versuchen müssen, auch mit Corona-Kritikern zu reden, wie ich das bei 50 Lesungen zu meinem Buch "Pandemia" mit gutem Erfolg gemacht habe.

Von Laer

Ich habe das mehrfach versucht, auch eine Facebookseite aufgemacht. Es ist notwendig, mit Menschen, die zweifeln oder berechtigte Kritik haben, zu diskutieren. Bei Corona-Leugnern lohnt sich die Energie vielleicht nicht.

Popper

Ja, aber der Dialog sollte strukturiert sein und darf nicht verpolitisiert werden. Sonst tappen wir in dasselbe Problem, das wir in der Pandemie hatten: dass manchmal mit Meinungen gedealt und nicht evidenzbasiert entschieden wurde. Und er hat nur Sinn, wenn sich jeder, also auch die Wissenschaft, an der Nase nimmt. Das funktioniert in Österreich selten gut, weil Selbstkritik keine Kategorie ist. Wenn man so weitermacht, wird man auch an anderen Krisen scheitern. Dann versuchen wir es mit Selbstkritik und suchen unsere Fehler.

Von Laer

Ich fange an. Mein Fehler war, dass ich nicht klar gemacht habe, dass ich als Virologin Maßnahmen zur Reduktion der Infektionen oder zur Entlastung der Spitäler vorschlage und dabei nicht wie ein allwissender Gott alles berücksichtige. Über soziologische oder psychologische Folgen sprechen andere. Jetzt muss ich aber zur Kritik der Politik übergehen. Viele Politiker haben nicht das Rückgrat, klar zu kommunizieren. Das Brutale in der Corona-Pandemie war, dass sie hätten sagen müssen: In China sind alle weggesperrt und keiner stirbt-in England wird alles laufen gelassen, und es gibt doppelt so viele Tote. Wir gehen einen Mittelweg.

Anschober

Ich habe mich, auch in meinem Corona-Buch, mit Fehlern beschäftigt. Wir waren europaweit nicht vorbereitet auf eine Pandemie. Obwohl Experten sie seit 15 Jahren prophezeiten, hatten wir keine Masken, keine Gesetze, nichts. Zweitens: Die ersten Corona-Beschlüsse erfolgten in Einigkeit, auch mit der FPÖ, wir hatten große Erfolge, Tausende Menschenleben wurden gerettet. Mein größter Fehler war, nicht noch entschiedener gegen die Parteipolitisierung der Pandemie aufzutreten, ab dem Sommer 2020 bekamen Länderinteressen, Lobbyismen und Parteiinteressen die Oberhand.

Popper

Wir haben in der Gecko-Kommission versucht, darauf zu bestehen, dass wissenschaftliche Aussagen getrennt werden von jenen von Stakeholdern, etwa aus der Wirtschaft. Dabei haben wir uns manchmal unterbuttern lassen. Oder, anderer Fehler: In anderen Phasen, wie im Herbst 2021, als die Infektionen stark anstiegen, baute sich politische Eigendynamik auf, die mit Evidenz nicht mehr wirklich tun hatte. Da waren wir als Wissenschafter manchmal zu leise.